Attendo AB Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die neuesten Daten der Anlegerstimmung zu Attendo zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils neutral eingestellt waren. Es gab nur vier positive und einen negativen Tag, während an neun Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ, was zu einer neutralen Einschätzung durch die Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion bewertet daher die Anlegerstimmung insgesamt als neutral.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Attendo. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass Attendo derzeit vermehrt im Fokus der Anleger steht, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein gutes Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Attendo derzeit -2,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +9,34 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als gut eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Attendo-Aktie einen neutralen Wert. Der RSI7 liegt bei 100, was zu einer schlechten Empfehlung führt, während der RSI25 bei 61,43 liegt und daher eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.