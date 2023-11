Attendo AB Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

In den letzten beiden Wochen wurde Attendo von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität zu Attendo zeigte eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führte.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Attendo zeigt mit einem Wert von 98,04 eine "Schlecht"-Einstufung, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, eine "Neutral"-Einschätzung liefert. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Attendo-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 31,39 SEK lag, während der letzte Schlusskurs bei 34,2 SEK lag, was einer Abweichung von +8,95 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine positive Abweichung von +5,78 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Attendo-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.