Attendo AB Aktie: Es wird konkret!

Die Attendo-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt mit einem Schlusskurs von 34,29 SEK gehandelt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 39,9 SEK, was einem Unterschied von +16,36 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Attendo-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,81 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Attendo somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als eher neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Attendo 25,29, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,54, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich für Attendo in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.