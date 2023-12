Atrum CoalL Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Stimmung der Anleger hinsichtlich Atrum Coal ist insgesamt neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Atrum Coal-Aktie beträgt derzeit 50, was auf ein neutrales Rating hinweist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigen diese Einschätzung.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Atrum Coal zeigt eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering. Daher wird das langfristige Stimmungsbild der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Atrum Coal-Aktie derzeit -50 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beläuft sich ebenfalls auf -50 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt.