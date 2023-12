Atrium Mortgage Investment Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Der Aktienkurs von Atrium Mortgage Investment hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,93 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite damit 5,71 Prozent unter dem Durchschnitt von 6,64 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 5,36 Prozent, und Atrium Mortgage Investment liegt 4,43 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 11,17 CAD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,3 CAD, was einem Unterschied von -7,79 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 10,41 CAD liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (-1,06 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im fundamentalen Bereich beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 8,69 und liegt damit 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 81. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von 2 Analysten aus den letzten zwölf Monaten ergibt, dass 2 Bewertungen "Gut" und 0 "Neutral" oder "Schlecht" sind, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, und die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 25,44 Prozent steigen könnte, wodurch die Empfehlung insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Atrium Mortgage Investment somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.