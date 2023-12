Atrium Mortgage Investment Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Analystenbewertung für Atrium Mortgage Investment zeigt in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die jüngsten Bewertungen für die Aktie zeigen ebenfalls eine positive Tendenz, mit einer durchschnittlichen Empfehlung von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) und einem durchschnittlichen Kursziel von 12,92 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 23,16 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Bewertungen bekommt die Atrium Mortgage Investment-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 11,11 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 10,49 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -5,58 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage steht hingegen bei 10,35 CAD, was zu einem Abstand von +1,35 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Bezüglich der fundamentalen Kennzahlen weist Atrium Mortgage Investment derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" im Durchschnitt ein KGV von 81 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie erhält.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Atrium Mortgage Investment-Aktie derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI-Wert von 41,51 für den Zeitraum von 7 Tagen. Auch der RSI25-Wert von 46 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Insgesamt wird die Atrium Mortgage Investment-Aktie von Analysten positiv bewertet, sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.