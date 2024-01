Atrium Mortgage Investment Aktie: Das ist die Höhe!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atrium Mortgage Investment liegt derzeit bei 8, was im Vergleich zum Branchenwert von 86,92 (Thrifts & Hypothekenfinanzierung) unter dem Durchschnitt (ca. 90 Prozent) liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden zahlt Atrium Mortgage Investment derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (8,45 % gegenüber 6,62 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Atrium Mortgage Investment-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 11,08 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 10,37 CAD liegt, was einer Abweichung von -6,41 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Rating von "Neutral", da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Atrium Mortgage Investment-Aktie, mit unterschiedlichen Bewertungen auf fundamentaler und technischer Basis.