Atrium Mortgage Investment Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Aktienkurs von Atrium Mortgage Investment liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 9 Prozent niedriger, mit einer Rendite von 0,93 Prozent. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 8,5 Prozent, während Atrium Mortgage Investment lediglich 7,57 Prozent erzielen konnte, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Atrium Mortgage Investment festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei Atrium Mortgage Investment bei 34,72 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atrium Mortgage Investment liegt derzeit bei 8,69 Euro, während der branchenübliche Wert bei 87 Euro liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.