Atrium Mortgage Investment Aktie: Gigantischer Hammer!

Atrium Mortgage Investment: Analyse der Finanzkennzahlen

Atrium Mortgage Investment weist im Vergleich zum Branchendurchschnitt Thrifts & Hypothekenfinanzierung eine hohe Dividende von 8,2 % auf, während der Branchendurchschnitt bei 6,38 % liegt. Diese Differenz von 1,81 Prozentpunkten führt zu einer höheren Bewertung der Ausschüttung, wodurch die Einstufung der Aktie derzeit als "Gut" erfolgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Atrium Mortgage Investment eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was insgesamt zu einem langfristig neutralen Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Atrium Mortgage Investment in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,37 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um -0,95 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +9,32 Prozent für Atrium Mortgage Investment bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor mit einer mittleren Rendite von 1,91 Prozent liegt Atrium Mortgage Investment um 6,46 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 44,79, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 37,3, wodurch auch für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild mit einer neutralen Bewertung für Atrium Mortgage Investment.