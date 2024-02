Atrion Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Aktienkurs von Atrion hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,76 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um 2,5 Prozent gestiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -40,27 Prozent im Branchenvergleich für Atrion. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,87 Prozent im letzten Jahr, und Atrion lag 31,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Atrion in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Atrion aktuell 2, was zu einer negativen Differenz von -88,89 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" führt. Daher erhält Atrion für diese Dividendenpolitik von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atrion liegt bei 26,03, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 99 liegt. Mit einer Differenz von 74 Prozent kann die Aktie aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass Atrion über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Atrion in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".