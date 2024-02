Atrion Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Für die Atrion-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 58, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 44,78 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Atrion.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs beläuft sich dieser derzeit auf 436,85 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 362,87 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -16,93 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 352,89 USD, was einer Distanz von +2,83 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche zeigt sich, dass die Atrion-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,76 Prozent erzielt hat, was einer Underperformance von -40,27 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorrendite des "Gesundheitspflege"-Sektors liegt Atrion um 31,89 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Atrion ein Verhältnis von 2 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -88,89 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Atrion daher eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.