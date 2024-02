AtriCure Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die technische Analyse der Atricure-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 42,34 USD liegt. Der letzte Schlusskurs beträgt hingegen 33,03 USD, was einem Unterschied von -21,99 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (34,21 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (-3,45 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Atricure-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Atricure-Aktie liegt momentan bei 49,18 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis (53,22) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Analysten bewerten die Atricure-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 6 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (60,17 USD) zeigt ein Aufwärtspotential von 82,16 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Atricure war in den letzten Wochen negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde über das Unternehmen weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.