AtriCure Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Der RSI auf 7-Tage-Basis für Atricure liegt aktuell bei 42,35 Punkten, was zeigt, dass Atricure weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI auf 25-Tage-Basis liegt der Wert bei 59,25, was ebenfalls auf ein neutrales Rating für Atricure hindeutet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Aus technischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für Atricure, basierend auf einem Durchschnitt von 43,79 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 37,31 USD, was einem Unterschied von -14,8 Prozent entspricht. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs von 36,63 USD nahe dem 50-Tages-Durchschnitt von 36,63 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Atricure ist insgesamt besonders positiv, wie in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ersichtlich ist. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.