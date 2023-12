Atreca Aktie: So schnell kann es gehen

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI) kann eine Aussage darüber getroffen werden, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Atreca-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 48 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 50,4 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Die Analysten bewerten die Atreca-Aktie gegenwärtig als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 17,5 USD deutet auf ein Aufwärtspotential von 7072,13 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In technischer Hinsicht zeigt die Atreca-Aktie einen negativen Trend, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,244 USD lag, was einem Unterschied von -65,63 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,71 USD entspricht.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Atreca in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.