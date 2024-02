Atreca Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die Aktie der Atreca wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von 18 Analysten waren die Bewertungen wie folgt: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates zu Atreca im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 0,31 USD beträgt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung als "Gut" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Atreca-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,53 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,31 USD weicht somit um -41,51 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs von 0,31 USD über dem gleitenden Durchschnitt von 0,23 USD für die letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Atreca-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte kaum eine Veränderung in der Internet-Kommunikation für Atreca in den vergangenen Wochen festgestellt werden. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Atreca ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Atreca-Aktie liegt bei 31,06, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,84, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung als "Neutral" führt.