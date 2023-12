Atreca Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Bewertung der Stimmung und des Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Intensität der Diskussionen ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine deutliche Tendenz in der Stimmung der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Betrachten wir nun die Intensität der Diskussionen im letzten Monat. Dies gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenig Aufmerksamkeit erfährt. Die Anleger haben nicht wesentlich mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert als normalerweise. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Atreca-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Atreca. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 78,2 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Atreca derzeit überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Schlecht" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 57,06, was bedeutet, dass Atreca weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Neutral" eingestuft. Somit wird Atreca insgesamt als "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Atreca verläuft derzeit bei 0,69 USD. Somit erhält die Aktie die Bewertung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,17 USD gehandelt wird und damit einen Abstand von -75,36 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,24 USD erreicht. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von -29,17 Prozent für die Atreca-Aktie und signalisiert somit ebenfalls "Schlecht". Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Schlecht".

Anleger: Die Diskussionen über Atreca in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häufen sich insgesamt die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Atreca bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.