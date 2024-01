Atreca Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Atreca wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Atreca-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 61,08, was darauf hinweist, dass Atreca hier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Atreca für diesen Punkt der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Atreca bei 0,67 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,132 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -80,3 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,23 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit -42,61 Prozent Abstand aus dieser Sicht ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält Atreca insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Atreca in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt identifiziert, weshalb der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten wird die Atreca-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft, mit 3 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Das Kursziel der Analysten wird bei 17,5 USD angesiedelt, was darauf hindeutet, dass die Aktie künftig eine Performance von 13157,58 Prozent erzielen könnte. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut" von der Redaktion.