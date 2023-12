Atreca Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Stimmung für Atreca hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Dies zeigt eine Analyse der Internet-Kommunikation, die starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig erkennt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Atreca eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die Analysten bewerten die Atreca-Aktie aktuell als "Gut" und geben eine durchschnittliche Kursprognose von 17,5 USD ab, was einem Aufwärtspotenzial von 7072,13 Prozent entspricht. Somit erhält Atreca insgesamt eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Atreca-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Schlusskurs der Atreca-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,71 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,244 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der 50-Tages-Durchschnitt ähnlich hoch liegt. Insgesamt erhält Atreca also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.