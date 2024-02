Atrato Onsite Energy Aktie: Pleite oder Chance?

Der technische Analyse zufolge ist die Atrato Onsite Energy derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 76,33 GBP, während der Aktienkurs bei 73,8 GBP um -3,31 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Für den gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) ergibt sich ein Wert von 72,91 GBP, was einer Abweichung von +1,22 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün und negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Sentiment und der Buzz um die Atrato Onsite Energy zeigen keine wesentliche Veränderung in den letzten Wochen. Daher wird auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Atrato Onsite Energy einen Wert von 61,76 für den RSI7 und 46,36 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.