Atrato Onsite Energy Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die technische Analyse der Atrato Onsite Energy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 74,68 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 71,8 GBP liegt, was einer Abweichung von -3,86 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 72,85 GBP weist eine geringfügige Abweichung von -1,44 Prozent auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Atrato Onsite Energy-Aktie momentan überverkauft ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 26,19 Punkten. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI hingegen zeigt sich weder eine überkaufte noch überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Analyse der Stimmung rund um die Aktie zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Schließlich zeigt die Betrachtung der sozialen Plattformen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Atrato Onsite Energy-Aktie.