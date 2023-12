Atrato Onsite Energy Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Aktienanalyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Für die Atrato Onsite Energy wird der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen auf 18 geschätzt, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und das Signal "Gut" ergibt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI für Atrato Onsite Energy als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 78,21 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 73,4 GBP liegt, was zu einer negativen Bewertung von -6,15 Prozent führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 72,34 GBP, was zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien zeigt, dass keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Atrato Onsite Energy festgestellt wurde. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen liefern Anzeichen dafür, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht, was in diesem Fall zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral betrachtet, da in den letzten Wochen weder überwiegend positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung als "Neutral" basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine neutrale bis leicht negative Einschätzung der Atrato Onsite Energy Aktie.