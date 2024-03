Atrato Onsite Energy Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die Diskussionen über Atrato Onsite Energy in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich insgesamt die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Aufgrund dieser Faktoren stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Die Aktie von Atrato Onsite Energy wird bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Atrato Onsite Energy liegt derzeit bei 40,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 49,34, was auch auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung mit Hilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Aktie auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Atrato Onsite Energy. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.