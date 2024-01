Atradius Bonding heißt jetzt Atradius Surety

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Der Atradius Geschäftsbereich Bonding wird in Atradius Surety umbenannt. Die Änderung tritt am 2. Januar in Kraft und basiert auf Marktforschungen und einer Unternehmensumfrage, die zeigt, dass Surety ein wettbewerbsfähigerer und international anerkannter Begriff ist.Die Namensänderung wirkt sich nicht auf die Produktbegriffe aus, die in der Landessprache verwendet werden. Die einzige Änderung ist das Logo.Das Rebranding hat keine Auswirkungen auf unsere Kunden und Partner. Unsere Mission bleibt dieselbe: Wir helfen unseren Kunden, ihre Leistung zu sichern und ihr Geschäft weiterzuentwickeln, indem wir maßgeschneiderte Surety-Lösungen anbieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen.Über AtradiusAtradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen, Bürgschaften, Inkassodienstleistungen und Wirtschaftsinformationen mit einer strategischen Präsenz in mehr als 50 Ländern. Die von Atradius angebotenen Produkte schützen Unternehmen weltweit vor den Ausfallrisiken beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen auf Kredit. Atradius ist Mitglied von GCO, einem der größten Versicherer in Spanien und einem der größten Kreditversicherer der Welt. Weitere Informationen finden Sie online unter www.atradius.de.Folgen Sie uns:360 Grad NewsLINKEDIN (https://www.linkedin.com/company/atradius-deutschland/?viewAsMember=true)XING (https://www.xing.com/companies/atradiuskreditversicherung)YOUTUBE (https://www.youtube.com/user/atradiusDE)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/712156/4499298/Atradius_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2320608/Atradius_Surety_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/atradius-bonding-heiWt-jetzt-atradius-surety-302038017.htmlPressekontakt:Atradius Kreditversicherung Niederlassung der Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Astrid Goldberg Pressesprecherin Telefon: +49 (0) 221 2044 - 2210 E-Mail: astrid.goldberg@atradius.com Stefanie Heilken Pressereferentin Telefon: +49 (0) 221 2044 - 1034 E-Mail: stefanie.heilken@atradius.comOriginal-Content von: Atradius N.V., übermittelt durch news aktuell