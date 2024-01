Atossa Genetics Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Atossa Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von +9,64 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,83 USD gezeigt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,77 USD) liegt mit einer Abweichung von +18,18 Prozent über dem aktuellen Kurs von 0,91 USD, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Atossa Therapeutics-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es eine deutliche Veränderung hin zum Negativen in den letzten Wochen. Die negative Stimmung in den sozialen Medien führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Stärke der Diskussion wurde dagegen neutral bewertet. Zusammengefasst erhält Atossa Therapeutics daher für dieses Kriterium ein "Schlecht".

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Atossa Therapeutics in den sozialen Medien berichtet, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für die Atossa Therapeutics, da 1 Empfehlung als "Gut" eingestuft wurde und keine neutralen oder negativen Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5 USD, was einer potenziellen Entwicklung um 449,45 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie auch in der Analysten-Untersuchung insgesamt ein "Gut"-Rating.