Atossa Genetics Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Atossa Therapeutics wird mit einem Niveau von 10 als "gut" eingestuft. Für den RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, wird eine "neutral" Bewertung mit einem Wert von 35,71 angegeben. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Atossa Therapeutics mit 0,9 USD aktuell 25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Bewertung von "gut" führt. Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200 basierend auf den vergangenen 200 Tagen +9,76 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für beide Zeiträume führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in letzter Zeit neutral gegenüber Atossa Therapeutics eingestellt waren. Die Kommunikation war weder durch positive noch durch negative Themen geprägt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Atossa Therapeutics daher eine "neutral"-Bewertung, während die Redaktion insgesamt ein "neutral"-Rating für die Anlegerstimmung vergibt.

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die Atossa Therapeutics-Aktie insgesamt als "gut" eingestuft, basierend auf einer Bewertung von 1 "gut", 0 "neutral" und 0 "schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird auf 5 USD festgelegt, was eine potenzielle Performance von 455,56 Prozent darstellt. Insgesamt erhält die Analysteneinschätzung von der Redaktion das Rating "gut".