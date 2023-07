Atossa Genetics Aktie: Charttechnik zeigt Unterstützung, jedoch Widerstand bei 4,20 EUR

Atossa Genetics hat in den letzten Wochen eine Kurskorrektur erfahren und befindet sich derzeit in einer Abwärtsbewegung. Die Aktie hat jedoch eine Unterstützung bei rund 3,30 EUR gefunden, was bedeutet, dass der Kurs wahrscheinlich nicht weiter fallen wird.

Auf der anderen Seite gibt es auch Widerstandsniveaus zu beachten. Bei etwa 4,20 EUR gibt es einen starken Widerstand, an dem die Aktie möglicherweise aufhört zu steigen. Es bleibt also abzuwarten, ob Atossa Genetics diese Hürde überwinden kann oder ob sie weiterhin in einem Seitwärtstrend verbleibt.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Chartanalyse nur eine Prognose darstellt und keine Garantie für zukünftige Kursentwicklungen ist. Dennoch kann sie für Aktionäre und Analysten eine nützliche Informationsquelle sein.

Fazit

Die Quartalsbilanz von Atossa Genetics wird mit...