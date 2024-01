Atossa Genetics Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Atossa Therapeutics-Aktie wird von Analysten derzeit mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beläuft sich auf 5 USD, was einem Aufwärtspotential von 449,45 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,91 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier von Atossa Therapeutics.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Atossa Therapeutics derzeit bei 0,83 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,91 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,64 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,76 USD, was einen Abstand von +19,74 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Atossa Therapeutics derzeit 0, was eine negative Differenz von -2,48 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" ergibt. Aufgrund dessen erhält Atossa Therapeutics von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Zusätzlich zu den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Laut unserer Analysten waren die Kommentare und Befunde überwiegend positiv, jedoch wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert. Basierend darauf erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Atossa Therapeutics also hinsichtlich der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse als "Gut" bewertet, während die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft wird. In Bezug auf die Anlegerstimmung wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft.