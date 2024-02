Atoss Software-Anleger wird’s freuen!

Der Aktienkurs von Atoss Software hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 54,65 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Atoss Software damit 52,13 Prozent über dem Durchschnitt von 2,53 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt 5,98 Prozent, und Atoss Software liegt aktuell 48,67 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Atoss Software derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 215,07 EUR, während der Kurs der Aktie (251 EUR) um +16,71 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 225,89 EUR deutet auf eine Abweichung von +11,12 Prozent hin, was die Aktie als "Gut"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage für die Atoss Software-Aktie liegt bei 32 bzw. 32,56. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Atoss Software.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Diskussionen zeigt sich, dass Atoss Software eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Atoss Software in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".