Atoss Software-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Atoss Software beträgt das aktuelle KGV 73. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" haben im Durchschnitt ein KGV von 73. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Atoss Software weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Atoss Software-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 215,07 EUR. Der letzte Schlusskurs von 251 EUR weicht somit um +16,71 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 225,89 EUR über dem letzten Schlusskurs (+11,12 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Atoss Software-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Atoss Software. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Dadurch ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Atoss Software liegt bei 32,61, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Atoss Software bewegt sich bei 32, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, der ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.