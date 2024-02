Atoss Software-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Atoss Software wurde zuletzt intensiv diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine Bewertung von "Gut". In den vergangenen Tagen gab es auch ein besonderes Augenmerk auf die positiven Themen rund um Atoss Software.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie bei einem Wert von 55,93 als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 22, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut".

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite der Aktie von Atoss Software mit 0,83 % unter dem Durchschnitt der Branche Software, was zu einer geringeren Ausschüttung führt. Infolgedessen ergibt sich eine Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Basierend auf diesem Wert von 64,51 wird die Aktie als deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt eingestuft, was darauf hinweist, dass sie unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 74,09, was zu einer Empfehlung von "Gut" für die Aktie führt.