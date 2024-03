Atoss Software Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur durch die Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild von Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Eine Analyse der Aktie von Atoss Software in Bezug auf diese Faktoren zeigt eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Atoss Software ist jedoch positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf fundamentale Faktoren zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 67 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse 67,86 Euro für jeden Euro Gewinn von Atoss Software zahlt, was 3 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als gut eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Atoss Software bei 221,65 EUR liegt, was zu einer guten Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 268 EUR, was einen Abstand von +20,91 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einer Differenz von +8,37 Prozent im positiven Bereich. Insgesamt ergibt sich also ein positives Gesamtbefund auf Basis dieser beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende weist Atoss Software derzeit eine Dividendenrendite von 0,83 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 21,34 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Atoss Software-Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.