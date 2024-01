Atoss Software Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Bereich "Informationstechnologie" hat die Aktie von Atoss Software eine Rendite von 58,59 Prozent erzielt, was mehr als 49 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Software"-Branche in den letzten 12 Monaten lag bei 16,82 Prozent, wobei Atoss Software mit 41,77 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien neutral ist. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Atoss Software liegt bei 0,92 Prozent, was 22,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Software" liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atoss Software bei 63,35, was unter dem Branchendurchschnitt von 72,2 liegt. Aus dieser Perspektive gilt die Aktie als unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Atoss Software Aktie gemessen an verschiedenen Kriterien gemischte Ergebnisse, was zu unterschiedlichen Bewertungen in den Kategorien führt.