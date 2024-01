Atoss Software Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Aktie von Atoss Software bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0,92 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Softwareunternehmen einen etwas geringeren Ertrag von 21,93 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Atoss Software-Aktie derzeit bei 204,97 EUR, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Abstand zum Aktienkurs von 204,5 EUR beträgt -0,23 Prozent, während der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 213 EUR liegt, was einer Differenz von -3,99 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung basierend auf den beiden Zeiträumen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen zur Atoss Software-Aktie in den letzten Wochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" im Hinblick auf die Anlegerstimmung ein.

Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" konnte die Aktie von Atoss Software im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,59 Prozent erzielen, was 50,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Software" liegt die Aktie mit einer Rendite von 46,07 Prozent über dem Durchschnitt von 12,52 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung bewerten wir die Aktie insgesamt als "Gut".