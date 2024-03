Atoss Software Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit überkaufte oder unterkaufte Titel aufzeigt. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert für die Atoss Software-Aktie bei 13, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 35,16, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für die Atoss Software-Aktie basierend auf dem RSI.

Ein weiterer Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei Atoss Software zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Darüber hinaus weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Atoss Software bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Atoss Software eine Dividendenrendite in Höhe von 0,83 % erzielt werden, was jedoch 16,45 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Abschließend kann die Aktie von Atoss Software auf fundamentaler Basis als "günstig" bezeichnet werden, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 67,86 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Software" von 70 liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.