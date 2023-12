Atoss Software Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie von Atoss Software ist in den letzten zwei Wochen insgesamt positiv. Die Diskussionen in sozialen Medien waren größtenteils von positiven Themen geprägt, und daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Die positive Stimmung der Anleger spiegelt sich auch in der Rendite der Aktie wider. Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 54,98 Prozent, was 53,77 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Branchenvergleich "Software" liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von 6,86 Prozent um 48,12 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Atoss Software jedoch unter dem Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 0,92 Prozent ergibt sich eine Differenz von -22,02 Prozent zur "Software"-Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass sie derzeit +0,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von +5,05 Prozent zum GD200 insgesamt als "Gut" eingestuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt positiv bewertet.

