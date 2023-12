Atoss Software Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Softwarefirma Atoss Software hat eine Dividendenrendite von 0,92 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 23 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Atoss Software beträgt aktuell 61,36 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,35 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atoss Software beträgt 63,35 und liegt damit 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 69. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Atoss Software ist überwiegend positiv. In den letzten zwei Wochen wurden an acht Tagen überwiegend positive Themen diskutiert, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominieren positive Themen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung der Aktie führt.