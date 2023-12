Atoss Software Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Square Enix":

Der Aktienkurs von Atoss Software hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,59 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" eine Überrendite von 52,06 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Softwarebranche beträgt 12,02 Prozent, und Atoss Software liegt aktuell 46,57 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 210 EUR nur um +2,97 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (203,94 EUR) abweicht, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, bei dem eine Abweichung von -1,31 Prozent ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Atoss Software mit einer Ausschüttung von 0,92 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 22,98 %. Dies führt zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich.

Das Sentiment und der Buzz rund um Atoss Software haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Stimmung und Diskussion in den sozialen Medien führt.

Zusammenfassend erhält Atoss Software in den verschiedenen Bereichen insgesamt eine neutrale Bewertung.

