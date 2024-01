Atoss Software Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Die Atoss Software-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 208,49 EUR für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 228 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von +9,36 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 214,88 EUR über dem letzten Schlusskurs (+6,11 Prozent) und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Atoss Software-Aktie somit für die einfache Charttechnik positiv bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielte die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 40,11 Prozent, was 32,14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt 14,41 Prozent, und Atoss Software liegt aktuell 25,7 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Bild wieder. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Schlecht" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atoss Software beträgt derzeit 64, während vergleichbare Unternehmen aus der Software-Branche im Durchschnitt ein KGV von 72 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.