Atoss Software Aktie: Wann tut sich was?

Das deutsche Softwareunternehmen Atoss Software hat in verschiedenen Bereichen eine positive Bewertung erhalten.

Fundamental gesehen erscheint die Aktie von Atoss Software auf den ersten Blick preisgünstig, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 67,86 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 4 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Software" von 70. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie ebenfalls gute Noten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von +22,97 Prozent auf. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit +13,07 Prozent Abweichung über dem aktuellen Schlusskurs. Somit erhält das Unternehmen auch in der einfachen Charttechnik insgesamt eine positive Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Atoss Software ist ebenfalls besonders positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt.

Auch im Branchenvergleich des Aktienkurses schneidet Atoss Software gut ab. Mit einer Rendite von 46,83 Prozent im vergangenen Jahr liegt das Unternehmen 37,87 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Informationstechnologie" und 30,86 Prozent über dem Durchschnitt in der Branche "Software".

Insgesamt erhält Atoss Software aufgrund dieser Bewertungen eine positive Einschätzung in den verschiedenen Bereichen.