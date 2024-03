Atoss Software Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Aktie der Atoss Software zeigt laut der technischen Analyse ein positives Signal. Der aktuelle Kurs von 268 EUR liegt 20,91 Prozent über dem GD200 (221,65 EUR), was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 247,29 EUR. Dies bedeutet einen Abstand von +8,37 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Atoss Software eine Rendite von 0,83 Prozent auf, was 20,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Software" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 21 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche hat Atoss Software in den letzten 12 Monaten eine Performance von 46,83 Prozent erzielt. Dies ist eine Outperformance von +27,74 Prozent im Branchenvergleich, da vergleichbare Aktien im Durchschnitt nur um 19,1 Prozent gestiegen sind. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Atoss Software mit 34,93 Prozent über dem Durchschnittswert von 11,9 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atoss Software einen Wert von 67 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 69,66 als unterbewertet angesehen wird. Somit erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.