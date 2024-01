Atoss Software Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Bei Atoss Software gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz hin zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt. Daher wird das Stimmungsbild als "neutral" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer Bewertung von "schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum bewertet. Der RSI von Atoss Software liegt bei 23,81, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt eine "neutral" Einschätzung. Insgesamt wird der RSI daher als "gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Atoss Software derzeit bei 207,93 EUR, was zu einer Bewertung von "neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 218 EUR, was einer Differenz von +4,84 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 214,38 EUR, was einer Differenz von +1,69 Prozent und somit einem "neutralen" Signal entspricht. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "neutral".

In Bezug auf die Dividende bietet Atoss Software eine Dividendenrendite von 0,92 Prozent, was 22,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Software" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 23 Prozent. Daher wird die Aktie als eher unrentabel eingestuft und erhält eine Bewertung von "schlecht".