Atoss Software Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Bei Atoss Software liegt der RSI bei 80, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 60,14 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht".

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Atoss Software liegt bei 204,97 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 204,5 EUR, was einem Abstand von -0,23 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 213 EUR, was einer Differenz von -3,99 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite der Aktie von Atoss Software liegt bei 0,92 %, was 21,93 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Software-Branche liegt. Daher ergibt sich eine Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Atoss Software eine Rendite von 58,59 Prozent erzielt, was 50,56 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt im Durchschnitt 12,52 Prozent, und Atoss Software liegt aktuell 46,07 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.