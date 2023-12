Atoss Software Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Casino Guichard":

Atoss Software: Aktienanalyse und Branchenvergleich

Die Aktienperformance von Atoss Software hat in den letzten 12 Monaten eine starke Rendite von 54,98 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von 5,95 Prozent in der "Software"-Branche liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Im Bereich der Dividendenpolitik schüttet Atoss Software derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Differenz beträgt 22,03 Prozentpunkte, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigte die Analyse, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Atoss Software aktuell 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt und wird daher als unterbewertet eingestuft. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse, dass Atoss Software in verschiedenen Bereichen positiv bewertet wird und eine starke Performance im Vergleich zur Branche aufweist.