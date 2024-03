Atoss Software Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Aktie von Atoss Software wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 67,86 liegt sie insgesamt 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 70,77 im Segment "Software". In Bezug auf die fundamentale Analyse erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Atoss Software-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 219,88 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 269 EUR weicht somit um +22,34 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs mit 240,17 EUR über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+12 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung für Atoss Software weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergibt, dass die Atoss Software aktuell mit einem Wert von 20,51 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25) ergibt sich ein Wert von 40, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt eine Einstufung des RSI als "Gut".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Atoss Software sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht als attraktiv bewertet wird.