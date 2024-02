Atoss Software Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Aktie von Atoss Software wurde in den vergangenen Monaten verschiedenen Bewertungskriterien unterzogen. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz wurde festgestellt, dass die Aktivität nur schwach war, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Wertung für Atoss Software.

Das Anleger-Sentiment hingegen war positiv, mit ausschließlich positiven Meinungen in den sozialen Medien und einer Fokussierung auf positive Themen rund um das Unternehmen. Dies führte zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende wurde festgestellt, dass die Dividendenrendite bei 0,83 % liegt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag bedeutet. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass die 200-Tage-Linie der Atoss Software aktuell bei 213,39 EUR verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führte. Der Aktienkurs selbst lag bei 251,5 EUR, was einem Abstand von +17,86 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergab sich ein "Gut"-Signal mit einer Differenz von +13,05 Prozent. Der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse lautet somit "Gut".