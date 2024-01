Atoss Software Aktie: Ruhig bleiben!

Der Relative Stärke-Index besagt, dass die Aktie von Atoss Software als Neutral-Titel betrachtet werden kann. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für unterschiedliche Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und bewertet diese mit einer Kennzahl zwischen 0 und 100. Der RSI7-Wert für die Aktie von Atoss Software beträgt 88,1, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25-Wert von 60,42 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Atoss Software derzeit 63,35 und liegt damit 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 69. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Atoss Software auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich der Dividende liegt Atoss Software mit einer Dividendenrendite von 0,92 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (22,84 %) niedriger, was einer Differenz von 21,92 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmungen in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität, dh. der Anzahl der Wortbeiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Atoss Software wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was kaum Identifizierbare Änderungen zur Folge hatte. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt ein "Neutral"-Ergebnis.