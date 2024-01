Atoss Software Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die technische Analyse der Atoss Software-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse in den letzten 200 Handelstagen bei 205,4 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 200,5 EUR, was einem Unterschied von -2,39 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und ergab einen Wert von 212,88 EUR, was 5,82 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit wird die Atoss Software-Aktie in diesem Fall schlecht bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik daher eine neutrale Bewertung.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Atoss Software-Aktie aktuell 63,35, was 9 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Hinsicht eine gute Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Atoss Software als neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 88,1, was zu einer schlechten Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 60,42 liegt und daher eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein schlechtes Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Atoss Software-Aktie sowohl aus technischer als auch aus fundamentalen und sentimentalen Gesichtspunkten.