Atoss Software Aktie: Reagiert die Aktie?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers im Verhältnis zueinander und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Die Atoss Software-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Diese Einschätzung bleibt auch bestehen, wenn man den RSI-Wert auf 25-Tage-Basis betrachtet, der bei 57,78 liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Atoss Software-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,59 Prozent erzielt, was 51,29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich "Software" liegt die Aktie mit einer Rendite von 46,98 Prozent über dem Durchschnitt und erhält daher eine insgesamt positive Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Atoss Software mit 209 EUR betrachtet. Der Abstand zum GD200 beträgt 2,09 Prozent, was als "Neutral"-Signal gewertet wird. Ebenso wird der GD50 mit einem Kurs von 213,01 EUR als "Neutral" eingestuft, da der Abstand -1,88 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite der Atoss Software-Aktie bei 0,92 Prozent, was 21,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht" und eher unrentabel im Vergleich zur Branche "Software".