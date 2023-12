Atoss Software Aktie: Reagiert die Aktie?

Aktuelle Analyse der Atoss Software AG-Aktie: Dividendenrendite, technische Analyse, Anleger-Stimmung und Relative Strength Index

Bei einer Dividendenrendite von 0,92 % liegt die Atoss Software AG unter dem Branchendurchschnitt für Softwareunternehmen. Dies bedeutet, dass Anleger einen geringeren Ertrag von 22,03 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen können, was die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" ergibt.

In der technischen Analyse der Aktie ergibt sich eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 201,25 EUR, während der aktuelle Kurs bei 217,5 EUR liegt, was eine Abweichung von +8,07 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen eine überwiegend positive Bewertung des Unternehmens, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Atoss Software AG liegt bei 47,27, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 42,48 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung der Atoss Software AG-Aktie basierend auf der Dividendenrendite, der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Relative Strength Index.