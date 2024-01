Atoss Software Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die technische Analyse der Atoss Software-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 204,73 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 209 EUR (+2,09 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 213,01 EUR ergibt ein ähnliches Bild, mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,88 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Atoss Software-Aktie für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Atoss Software-Aktie liegt bei 67,5, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 57,78, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Atoss Software festgestellt werden. Daher erhält dieses Kriterium eine "Neutral"-Bewertung. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Atoss Software daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Atoss Software ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 63,35 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Software" von 69 liegt der genaue Abstand aktuell bei 9 Prozent. Auf Basis dieser fundamentalen Kriterien kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher ein "Gut" in dieser Hinsicht.